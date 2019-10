Die Woche lief gut für Bayer an der Börse. Während viele DAX-Titel die Verluste von Montag und Dienstag nicht kompensieren konnten, ist das den Papieren des Leverkusener Konzerns gelungen. Bis zum Handelsschluss am Freitag ging es auf fast 65 Euro nach oben, ein Wochenplus von knapp sechs Prozent. Ein gutes Zeichen nach den Kursverlusten der davorliegenden Wochen. Und auch darüber hinaus hatte Bayer in dieser Woche Zukunftsträchtiges zu berichten. Verbesserung der Krankheitsdiagnostik Bayer habe ... (Achim Graf)

