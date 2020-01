Es geht um Brennstoffzellen- und Wasserstoff-Investments! Hier gab es in den letzten Wochen und Monaten fulminante Kurssteigerungen, ohne dass es offensichtliche Gründe dafür gegeben hätte. Mit Ballard Power Systems, ITM Power, NEL und PowerCell Sweden haben deutsche Anleger hier gleich vier Favoriten. Ich schaue mir heute stellvertretend Ballard Power Systems näher an. Diese hatte ich zuletzt am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...