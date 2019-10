Hast du gewusst, dass Streaming vorwiegend allein vor dem Bildschirm passiert? Oder dass die Merkliste eigentlich komplett sinnlos ist? Acht Fakten über unser Streaming-Verhalten. 1. 22,7 Millionen Deutsche nutzen Streaming-Abos Die Gesellschaft für Konsumforschung (kurz: GfK) weiß nicht nur, dass Frauen zu Beginn des Jahres am liebsten die Serie "You - Du wirst mich lieben" und Männer "The Big Bang Theory" gestreamt haben. Sie weiß auch, über wie viele neue Abonnentinnen und Abonnenten sich die Dienste in Deutschland freuen können. Im ersten Quartal 2019 ist die Zahl d...

Den vollständigen Artikel lesen ...