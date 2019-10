GoldSchwach angefangen und dann stark nachgelassen - so etwa lässt sich die abgelaufene Handelswoche für den Goldpreis zusammenfassen. Denn auch diese Woche setzte sich die Konsolidierung bei Gold weiter fort. Die schwachen Umsätze während der Gegenbewegung Ende letzter Woche zeigten bereits, dass der Markt seinen Boden noch nicht gefunden hat, was die COT-Daten der Commercials ja bereits angedeutet hatten. Technisch lief der Goldpreis in einer Seitwärtsbewegung unterhalb der gebrochenen mittelfristigen Aufwärtstrendlinie, wobei ihn jedoch ab Donnerstag die Kräfte verließen. Die deutlich gestiegenen Umsätze in diesem Kursrückgang deuten ebenfalls an, dass auf aktuellem Niveau der Boden der Konsolidierung wohl noch nicht erreicht ist. Sollte die Unterstützungszone oberhalb von 1.440 Dollar halten, wäre ein kleiner Doppelboden denkbar. In diesem Fall sollte der Tiefstkurs des 2. Bodens oberhalb des ersten Bodens (1.459,23 Dollar) liegen. Bei Unterschreiten dieser Unterstützung liegt die nächste zwischen 1.412 und 1.400 Dollar, wo sich auch das 50 % - Fibonacci-Retracement der seit Anfang Juni 2019 laufenden Aufwärtsbewegung befindet.

