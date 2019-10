Nachdem die Creative-Cloud-App bislang wenig mehr als ein Downloader für die anderen Applikationen war, hat Adobe die App nun zum zentralen Hub der Creative Cloud befördert und sie umfassend optisch und funktional renoviert. Wo die bisherige App eher dazu gedacht war, so schnell wie möglich minimiert zu werden, macht die Arbeit mir der neuen App fast schon Spaß. Dabei hat Adobe im Grunde nur die Creative-Cloud-Website in eine Desktop-App gegossen. Kommandozentrale für die Creative Cloud Die neue App für Adobes Creative Cloud (CC) ist in erster Linie immer noch der Startpunkt für die Installation der diversen und ...

