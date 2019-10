Man kennt das Phänomen von den Autofahrern. Die meisten halten sich für besser als der Durchschnitt. Bei der Geldanlage reagieren die Menschen allerdings genauso. Doch rein mathematisch ist dies schon gar nicht möglich. Und gerade bei der Vermögensanlage gibt es noch allerhand Tücken in Form von versteckten Gebühren oder Akteuren, die an den Anlegern mitverdienen wollen. Studien haben auf jeden Fall nachgewiesen, dass in der Realität von Privatanlegern sehr schlechte Ergebnisse bei der Geldanlage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...