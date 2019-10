Das Neue Deutschland würdigte die Visite auf der ersten Seite: PLO-Chef Jassir Arafat, so berichtete das Zentralorgan der SED am 8. August 1974, habe palästinensische Kinder in der "Pionierrepublik" am Werbellinsee besucht. Thälmannpioniere aus allen DDR-Bezirken hätten dem Mann, der sein politisches Leben der Vernichtung Israels widmete, einen "herzlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...