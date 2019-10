"Die tun alles, um dich süchtig zu machen", heißt es über Tinder, Facebook, Candy Crush, Instagram, Youtube, Snapchat, Uber und Twitter in der Miniserie von Arte. In acht Folgen wird genau erklärt, welche Mechanismen in unserem Gehirn ausgelöst werden, damit wir dranbleiben. Eigentlich wissen wir das ja längst: Candy Crush, Tinder, Facebook und Konsorten sind vor allem eins - Zeitfresser. Trotzdem fällt es uns extrem schwer, das Smartphone einfach mal links liegen zu lassen und nicht alle paar Minuten zu checken, was es Neues gibt. Zumal das, was uns dann als Neuigkeit präsentiert wird, nur in den seltensten Fällen Nachrichtenwert hat oder uns wirklich weiterbringt...

