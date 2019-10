Nicht alle Sieger haben von der Auszeichnung mit dem Wirtschafts-Nobelpreis profitiert. Manche Wissenschaftler sind in Vergessenheit geraten - und nicht immer nutzt der Preis tatsächlich der Wissenschaft.

Am 14. Oktober dürfte so mancher Spitzenökonom rund um den Globus den Laptop einschalten, um einer Liveübertragung im Internet zu folgen. Zu sehen gibt es einen holzvertäfelten Saal in Stockholm, an dessen Wänden Ölgemälde in Goldrahmen hängen, einen U-förmigen Tisch, hinter dem sich Medienvertreter mit Kameras drängeln. Und schließlich einen Herrn der Schwedischen Akademie der Wissenschaften, der mit ernster Miene und einer schwarzen Ledermappe in der Hand den Raum betritt. Willkommen zur feierlichen Bekanntgabe, wer die höchste Auszeichnung für Ökonomen erhält - den Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften.

Die von der Schwedischen Zentralbank gestiftete Auszeichnung gehört zwar streng genommen nicht zu den klassischen Nobelpreisen (dessen Stifter Alfred Nobel konnte Volkswirte nicht leiden), hat aber gleichwohl einen festen Platz neben den klassischen Preisen für Physik, Chemie, Medizin, Literatur und Frieden. Er macht Forscher über Nacht berühmt und ihre Arbeit einem breiten Publikum bekannt. Zudem spült er ein Preisgeld von umgerechnet etwa 840.000 Euro in die Kasse der Gewinner. Ein Preis also, der mit vielen Annehmlichkeiten verbunden ist. Einerseits.

Andererseits ist umstritten, wie nachhaltig der Nutzen für die Wissenschaft ist. Der Nobelpreis werde "zunehmend zu einem Popularitätswettbewerb", kritisiert der US-amerikanische Ökonom James Heckman, Preisträger des Jahres 2000. Seine Befürchtung: "Politische Kriterien spielen eine immer größere Rolle. Dabei sollte es doch um die akademische Exzellenz gehen."

Ein Blick auf die Liste der Preisträger legt zudem nahe, dass die Ehrung nicht für alle gleichermaßen ein Ansporn für weitere Spitzenforschung war. Einigen Kollegen stiege "die Ehrung zu Kopf. Sie meinen dann, zu jedem beliebigen Thema ihre Meinung kundtun zu müssen", hat Heckman beobachtet. Während Namen wie Paul Samuelson, Milton Friedman oder George Akerlof bis heute bekannt und Vorlesungspflichtstoff sind, sind andere Gewinner wissenschaftlich abgetaucht. Und das liegt offenbar nicht nur am oft fortgeschrittenen Alter der Ausgezeichneten.Kann die wichtigste Ökonomen-Auszeichnung der Welt also eine negative Anreizwirkung haben? ...

