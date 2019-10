Es war wohl nur eine Frage der Zeit, bis Apple ein eigenes Filmstudio für seinen neuen Streamingdienst TV Plus startet. Schließlich spart sich der Konzern dadurch Lizenzkosten. Am 1. November wird Apples Streamingdienst TV Plus offiziell an den Start gehen. Das Angebot ist zunächst nicht groß, aber teuer erkauft. So soll der Konzern allein für die zwei Staffeln von "The Morning Show", einer der fünf zu Beginn verfügbaren Serien, rund 300 Millionen US-Dollar bezahlt haben. Entsprechend ist es nur folgerichtig, wenn Apple selbst in die Produktion von Filmen und Serien ...

