Wegen zunehmender Legalisierungen von Cannabis in Kanada und den USA boomt ein neuer Sektor. Ein Milliardenmarkt eröffnet sich. Marihuana-Aktien behaupten sich an der Börse. Prohibition Partners prognostizieren 177 Prozent Umsatzwachstum bis 2024 allein in den USA.? Entwicklung einer neuen, exponentiell wachsenden Branche? Umsätze verzwölffachen sich bis 2024 in den USA? Industrie mit großem Potenzial für 2019Die USA mit dem weltweit größten Markt für MarihuanaDie Cannabisbranche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...