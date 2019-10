Der größte Börsengang in der Geschichte wird wohl vorerst in abspeckter Form kommen: Experten zufolge will Saudi-Arabien nur ein oder zwei Prozent des weltgrößten Unternehmens Aramco listen lassen. Doch auch das würde reichen, um Alibaba zu übertrumpfen.? Aramco plant Börsengang häppchenweise? Zunächst lokales Listing in Riad geplant? Bleibt Aramco-IPO der größte Börsengang der Welt?Nachdem der Börsengang des weltweit profitabelsten Unternehmens, des Erdöl-Giganten Aramco, in den ...

