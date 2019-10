Zum Jahresende steht in jedem Jahr die Wechselsaison bei der Autoversicherung an. Doch in welchen Fällen lohnt sich ein Wechsel überhaupt?Die Kfz-Haftpflichtversicherung ist PflichtIn Deutschland ist die Autoversicherung gesetzlich vorgegeben. Jeder Fahrzeughalter muss eine Kfz-Haftpflichtversicherung vorweisen, damit sein Auto zugelassen werden kann. Mit der Pflichtversicherung müssen Personenschäden bis mindestens 7,5 Millionen Euro, Sachschäden bis 1,22 Millionen Euro und Vermögensschäden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...