"Rhein-Neckar-Zeitung" zu Erdogan/Rüstung:

"Etliche der jetzt eingesetzten Waffen, wurden der türkischen Armee noch bis vor wenigen Monaten geliefert - made in Germany. Wenn die Bundesregierung ankündigt, Rüstungsaufträge aus Ankara nicht mehr zu genehmigen, kommt das einer Heuchelei gleich. Denn die Auftragsbücher deutscher Waffenhersteller sind voll. Mit längst durchgewinkten Aufträgen. Diese Waffen dürfen angesichts der humanitären Katastrophe, die der türkische Präsident Erdogan in Nordsyrien auslöst, aber nicht ausgeliefert werden. So ein Rüstungsexportstopp ist im Übrigen eines der ganz wenigen Druckmittel, über die Berlin verfügt. Deutschland wird damit zwar Syrien nicht befrieden, aber Erdogan möglicherweise ausbremsen. Dass der Zusammenhang zwischen Waffenexporte und Flüchtlingen immer noch kaum bekannt ist - sehr seltsam..."/be/DP/edh

