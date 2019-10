Multimedia, Inc. (www.multimediausa.com) startet heute den Betrieb von BIZCENTER USA LLC, einer verbundenen Gesellschaft für gemeinsame Arbeitsbereiche und virtuelle Büros. Auf einer vollständig im eigenen Besitz befindlichen Fläche von rund 4.400 sq. ft. (475 m²) in einem der strategisch wichtigsten Gebiete von Orlando (Florida, USA) bietet BIZCENTER USA brandneue und hochmoderne Executive Suites in einer Einrichtung mit gehobenen Konferenzräumen, Rezeption, luxuriöser Lounge und Küche.

Multimedia, 1991 in Orlando gegründet, ist ein führendes Marketing- und Kommunikationsunternehmen, das weltweit für seine professionelle Integrität geschätzt wird und für Werbeagenturen, Direktkunden und Medienunternehmen auf allen Kontinenten tätig ist. Laut Fernando Mariano, dem Präsidenten beider Gesellschaften, trägt die Gründung von BIZCENTER USA der Nachfrage nach hochwertigen gemeinsam genutzten Arbeitsbereichen und virtuellen Büros in Orlandos Südwesten Rechnung.

"Multimedia ist eng mit der Stadt Orlando verbunden, weshalb wir uns stets an den Bedürfnissen der hiesigen Bürger sowie unserer Kunden in den gesamten USA und weltweit orientieren. Der Start von BIZCENTER USA in Orlando ist nur der erste Schritt in unseren Bemühungen, in den gesamten USA ein Coworking-Franchisemodell zu etablieren, das unseren Kunden professionellen Support auf hohem Niveau bietet", erklärte Mariano.

BIZCENTER USA bietet 23 private Executive Suites für 1, 2 oder 3 Personen. Alle Suiten sind zeitgemäß möbliert und mit einem großen Schreibtisch mit Schubladen, einem Wandschrank, ergonomischem Bürostuhl, Telefon und von Hand gemalten Bildern an der Wand bestückt. Zwei Internetleitungen davon eine mit 1 GB von verschiedenen Anbietern garantieren die beste Interneterfahrung, sowohl mit Kabel als auch kabellos. Deckenhohe Glaswände sorgen in Verbindung mit schalldichten massiven Wänden und Decken für ein ruhiges und produktives Ambiente.

Zwei Konferenzräume mit modernen, 65" großen 4K-HDR-TVs, Trockenlöschtafeln und voll ausgestatteten Telefonkonferenzsystemen stehen zur Verfügung. Ein großzügiger Empfangsbereich, Lounge und Küche runden die exzellente Umgebung für das Coworking ab.

Das virtuelle Büroangebot stellt Geschäftsleuten mit Heimbüro eine repräsentative Geschäftsadresse zur Verfügung, wodurch neben anderen Vorteilen vor allem die Privatsphäre der eigenen Wohnung gewahrt bleibt. Dieses Angebot ist ein Muss für Kunden, die nicht in Orlando leben und eine Adresse benötigen, um Post zu empfangen oder um für behördliche oder banktechnische Bedürfnisse ein Unternehmen zu registrieren. Auch die ausschließliche Anmietung eines Briefkastens ist möglich. Daneben bietet BIZCENTER USA auch die tageweise Vermietung von Konferenzräumen und Executive Suites an.

Sämtliche Einzelheiten sind in der anhängenden Präsentation enthalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.bizcenterusa.com.

Contacts:

BIZCENTER USA LLC

Karen Marin, +1 407 634 6000, Dw. 221

karen@bizcenterusa.com