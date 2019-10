Zwar nur knapp mit 1 % Tagesgewinn, doch so bleibt APPLE der zweite Billionär im Dow Jones. Das bedeutet: Der Markt honoriert die Erfolge von APPLE, aber in den Grenzregionen von über einer Billion Dollar lassen sich Super-Kursgewinne nicht mehr erwarten. Damit setzt APPLE dennoch Maßstäbe für die in dieser Woche beginnende Berichtssaison.



