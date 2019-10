Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR



Zürich (pta005/14.10.2019/07:00) - -> Kapitalerhöhung um 164.000 neue Aktien aus bedingtem Kapital -> Zeichnung durch Kreissparkasse Biberach in Form einer nachrangingen Pflichtwandelanleihe zu einem Preis von CHF 33,04; Wandeldatum ist der 14. April 2020 -> Anteil der Kreissparkasse Biberach an der Peach-Gruppe erhöht sich damit auf 10,9 % gemessen am im Handelsregister eingetragenen Aktienkapital -> Massnahme dient der Stärkung des Eigenkapitals im Rahmen der angekündigten Akquisition von gut 3.650 Wohnungen in Deutschland -> Keine weiteren Eigenkapitalmassnahmen für die Ankaufsfinanzierung vorgesehen



Peach Property Group, ein auf Bestandshaltung in Deutschland spezialisierter Investor mit Fokus auf Wohnimmobilien, lanciert eine weitere Massnahme zur Stärkung des Eigenkapitals im Rahmen seiner Wachstumsstrategie. So hat die Ankeraktionärin Kreissparkasse Biberach im Rahmen einer Kapitalerhöhung 164.000 neue Aktien in Form einer nachrangingen Pflichtanleihe gezeichnet und kauft zusätzlich 11.000 Aktien aus den Beständen der Peach Property Group AG.



Die nachrangige Anleihe hat ein Volumen von CHF 5,4 Mio. und eine Laufzeit bis zum 14. April 2020. Per diesem Datum erfolgt die Wandlung in Aktien der Peach Property Group AG (ISIN 11853036/CH0118530366). Der Wandlungspreis beträgt CHF 33,04 und basiert auf dem gewichteten Durchschnitt der letzten 30 Börsentage. Nach Wandlung und Übertragung der weiteren Aktien erhöht sich der Aktienanteil der Kreissparkasse Biberach an der Peach Property Group von derzeit 7,7 Prozent auf 10,9 Prozent - gemessen an der Anzahl aktuell im Handelsregister eingetragener Aktien. Bereits seit dem 2. Oktober 2019 hat die Peach Property Group AG den Wandlungspreis der an der SIX Swiss Exchange kotierten 3%-Wandelhybridanleihe (ISIN 38195225/CH0381952255) mit einem Volumen von nominal CHF 59 Mio. temporär bis zum 18. Oktober 2019 um CHF 1 von CHF 29,50 auf CHF 28,50 reduziert. Nach Ablauf der Frist gilt wieder der reguläre Wandlungspreis von CHF 29,50. Die Wandelfrist zum regulären Wandelpreis endet am 30. Dezember 2020.



Die Kapitalerhöhung und der reduzierte Wandelpreis der Wandelhybridanleihe umfassen die beiden Eigenkapitalmassnahmen im Zusammenhang mit der Finanzierung der unlängst angekündigten Akquisition von über 3.650 Wohnungen in Deutschland, mit einem voraussichtlichen Closing bis zum Jahresende 2019. Weitere Eigenkapitalmassnahmen sind nicht vorgesehen; die restliche Ankaufsfinanzierung soll durch die Aufnahme von Fremdkapital erfolgen.



Nach Vollzug des Kaufs steigt der Wohnungsbestand der Peach Gruppe um 40 Prozent auf rund 12.450 Einheiten mit einem Marktwert von rund CHF 1,1 Mrd. Der Net Asset Value (NAV Marktwerte) je Aktie erhöht sich nach Abschluss des Portfolioankaufs voraussichtlich auf CHF 39,00 (voll verwässert) bzw. CHF 45,00 (unverwässert).



Dr. Thomas Wolfensberger, CEO der Peach Property Group AG: "Wir freuen uns sehr über das verstärkte Engagement unserer Ankeraktionärin, der Kreissparkasse Biberach. Es ist ein starker Ausdruck des Vertrauens in unsere Wachstumsstrategie. Wir werden durch die aktuelle Portfolioakquisition in Deutschland bis zum Jahresende 2019 die Milliardenmarke beim Wert unseres Portfolios überschreiten und auch einen Sprung bei den Mieteinahmen und beim Net Asset Value erreichen."



Über die Peach Property Group AG Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit einem Anlageschwerpunkt in Deutschland. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für moderne Wohnbedürfnisse, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab. Das Portfolio besteht aus renditestarken Bestandsimmobilien, typischerweise in B-Städten im Einzugsgebiet von Ballungsräumen. Daneben entwickelt die Gruppe Immobilien für den eigenen Bestand oder zur Vermarktung im Stockwerkeigentum. Im letzteren Bereich konzentriert sich die Gruppe auf A-Standorte und Objekte mit attraktiver Architektur und gehobener Ausstattung für einen internationalen Kundenkreis. Die Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation, über den Erwerb bis zum aktiven Asset Management und dem Verkauf oder Vermietung der Objekte.



Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Reto Garzetti (Präsident), Peter Bodmer, Dr. Christian De Prati sowie Kurt Hardt.



