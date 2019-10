Nürnberg (ots) -



- 5.669 Fachbesucher aus 85 Ländern informieren sich in Nürnberg

- Aussteller loben Atmosphäre und hochkarätige Kontakte Die fünfte Veranstaltung der Insights-X, die vom 9. bis zum 12. Oktober stattfand, hat das einzigartige Konzept einmal mehr unterstrichen. 5.669 Top-Fachbesucher (+ 3 Prozent zum Vorjahr) aus 85 Ländern kamen auf das Messegelände nach Nürnberg, um Produkte zum optimalen Termin im Herbst zu ordern und sich individuell für ihr Ladengeschäft inspirieren zu lassen. 321 Aussteller aus 41 Ländern präsentierten den Händlern und Einkäufern ihre Trends und Neuheiten rund um die Bereiche Büro, Schule und Hobby. Großen Anklang fanden darüber hinaus die bewährten und erweiterten Aktionen von teilnehmenden Firmen und dem Veranstalter, der Spielwarenmesse eG. Die beliebten Workshops und kreativen Sessions in der InsightsArena waren ebenso gut frequentiert wie das neue Vortragsformat, die InsightsTalks.



Der Auslandsanteil von 56 Prozent auf Aussteller- und 43 Prozent auf Besucherseite belegt, dass die Markenmesse auch international gut angekommen ist. Namhafte Unternehmen und innovative Startups bildeten die Vielfalt der Branche in sechs Produktgruppen ab: Schreibgeräte und Zubehör, Papier und Registratur, Künstlerisch und Kreativ, Rund um den Schreibtisch, Taschen und Accessoires sowie Papeterie und Schenken. Neben der Anbahnung neuer Geschäftsverbindungen gilt für die Aussteller der Insights-X die Vorstellung von Neuheiten als bedeutendes Messeziel. Allein 70 Unternehmen sind seit der ersten Stunde ohne Unterbrechung auf der Messe vertreten und wurden auf der fünften Veranstaltung mit einem Award geehrt. "Wir haben mit der Insights-X von Anfang an auf eine hochwertige Ausrichtung und einzigartige Atmosphäre gesetzt. Das stabile Ergebnis und die Qualität der Besucher bestärken die erfolgreiche Positionierung unserer Markenmesse", erläutert Ernst Kick, Vorstandsvorsitzender der Spielwarenmesse eG.



Im kommenden Jahr findet die Insights-X vom 14. bis zum 17. Oktober in den Hallen 10, 11 und 12 des Nürnberger Messegeländes statt.



