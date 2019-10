Prospect Resources Limited: Update zum Erwerb einer zusätzlichen 17 %-Beteiligung an der Lithiummine Arcadia DGAP-News: Prospect Resources Limited / Schlagwort(e): Expansion/Zwischenbericht Prospect Resources Limited: Update zum Erwerb einer zusätzlichen 17 %-Beteiligung an der Lithiummine Arcadia 14.10.2019 / 07:34 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Prospect Resources Limited ("Prospect" oder "das Unternehmen") gibt ein Update zum Erwerb einer zusätzlichen Beteiligung an der Lithiummine Arcadia. Am 11. Juni 2019 genehmigten die Aktionäre, vorbehaltlich der simbabwischen behördlichen Genehmigung, den Erwerb einer zusätzlichen 17 %-Beteiligung an der Lithiummine Arcadia. Das Unternehmen hat von Simbabwe alle bis auf eine behördliche Genehmigung erhalten, deren Erhalt zu gegebener Zeit erwartet wird. Dementsprechend beantragte und erhielt das Unternehmen eine Befreiung von ASX Listing Rule 14.7, um die Ausgabe der Aktien als Gegenleistung für den Erwerb bis zum 10. Januar 2020 zu verschieben. Weitere Details finden Sie unten. Das Unternehmen hat eine Befreiung von ASX Listing Rule 14.7 erhalten, um dem Unternehmen die Ausgabe von 9.479.680 voll eingezahlten Stammaktien (nach Konsolidierung im Verhältnis 10:1) ("Gegenleistungsaktien ") an Farvic Consolidated Mines Pvt Limited ("Farvic") zu einem späteren Zeitpunkt als einen Monat nach dem 11. Juni 2019 zu erlauben. Dies ist das Datum, an dem die Aktionäre der Ausgabe der konsolidierten Aktien an Farvic auf einer außerordentlichen Hauptversammlung ("Hauptversammlung") zugestimmt haben. Prospect beantragte die Befreiung, da es nicht möglich ist, die Gegenleistungsaktien innerhalb eines Monats nach der Hauptversammlung an Farvic auszugeben, da sich der Erhalt der simbabwischen behördlichen Genehmigung für die zugrunde liegende Transaktion, auf die sich die Gegenleistungsaktien beziehen, verzögert hat. Der Grund für die Verzögerung ist, dass die Transaktion nur mit Genehmigung der Zimbabwe Revenue Authority (ZIMRA, Finanzbehörde) abgeschlossen werden kann und das Abkommen ausdrücklich der behördlichen Zustimmung unterliegt. Farvic hat bei ZIMRA einen Antrag gestellt, die erforderlichen Genehmigungen wurden jedoch noch nicht erteilt. Die ZIMRA-Unbedenklichkeitsbescheinigung ist die einzige verbleibende Genehmigung, die zum Abschluss der Transaktion erforderlich ist. Das Unternehmen ist zuversichtlich, dass ZIMRA das Zertifikat zu gegebener Zeit ausstellen wird. Die Befreiung wurde von der ASX unter folgenden Bedingungen gewährt: - Die Gegenleistungsaktien werden spätestens am 10. Januar 2020 ausgegeben. - Die Konditionen dieser Befreiung werden unverzüglich dem Markt mitgeteilt. Die ASX hat nur Listing Rule (Kotierungsregel) 14.7 in Betracht gezogen und gibt keine Erklärung, ob das Unternehmen andere Kotierungsregeln einhält. * Afrikas führendes Batteriemineralunternehmen * Gut positionierte Lithiumressource sowohl in Bezug auf die Größe als auch auf den Gehalt. * DFS zeigte starke Projektwirtschaftlichkeit. * Weg zu Finanzierung, Entwicklung und Produktion * Abnahmevereinbarung vorhanden und positioniert, um von der Marktnachfrage zu profitieren. Über Prospect Resources Limited (ASX: PSC) Prospect Resources Limited (ASX: PSC) ist ein an der ASX notiertes Lithiumunternehmen mit Sitz in Perth, das in Simbabwe tätig ist. Das Vorzeigeprojekt von Prospect ist das Lithiumprojekt Arcadia am Stadtrand von Harare in Simbabwe. Das Lithiumprojekt Arcadia repräsentiert eine weltweit bedeutende Lithiumressource in Festgestein und wird von Prospects erfahrenem Team rasch entwickelt, wobei der Schwerpunkt auf der kurzfristigen Produktion von Petalit- und Spodumenkonzentraten liegt. Über Lithium Lithium ist ein weiches silberweißes Metall, das hochreaktiv ist und in der Natur in seiner elementaren Form nicht vorkommt. In der Natur kommt es als Verbindung in Festgesteinslagerstätten (wie Arcadia) und Salzsolen vor. Lithium und seine chemischen Verbindungen haben ein breites Spektrum industrieller Anwendungen, was zu zahlreichen chemischen und technischen Verwendungen führt. Lithium besitzt das höchste elektrochemische Potenzial aller Metalle, eine Schlüsseleigenschaft für seine Rolle in Lithium-Ionen-Batterien. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Nicholas Rathjen General Manager, Corporate Affairs nrathjen@prospectresources.com.au Im deutschsprachigen Raum: AXINO GmbH Fleischmannstraße 73728 Esslingen am Neckar Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.de www.axino.de Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.