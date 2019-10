Die kuratierte Wohn- und Lifestyle-Linie Hykkon bietet ausgezeichnetes Design zu erschwinglichen Preisen

Wayfair Inc., einer der weltgrößten Online-Anbieter für Home Living, stellte heute seine erste Flagship-Marke in Europa vor. Mit Hykkon bietet Wayfair seinen Kunden eine sorgfältig zusammengestellte Kollektion stilvoller, aber zeitloser Einrichtungsgegenstände, die sich durch ausgezeichnetes Design im mittleren Preissegment hervorhebt. Die Möbellinie ist mit mehr als 700 Artikeln für Wohn-, Ess- und Schlafzimmer sowie Deko, Textilien und Beleuchtung ab heute in den Online-Shops Wayfair.de und Wayfair.co.uk erhältlich.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191013005015/de/

Wayfair launcht erste Flagship-Marke in Europa (Photo: Business Wire)

Die Kollektion von Hykkon umfasst ausgewählte Produkte, deren elegantes sowie verspieltes Design moderne und minimalistische Elemente in sich vereint. Die vom Retro-Stil inspirierte Farbgebung und Ästhetik der Marke spiegeln sich in der breiten Palette von Möbeln und Accessoires wider. Produkte der Hykkon-Linie harmonieren sowohl miteinander als auch mit bereits vorhandenen Einrichtungsgegenständen und verleihen jedem Zuhause mehr Charakter.

"Wir freuen uns sehr, mit Hykkon unsere erste Europäische Flagship-Marke zu launchen. Die Wohn- und Lifestyle-Kollektion bietet unseren Kunden eine kuratierte Auswahl aus einem gefragten, modernen Sortiment zu erschwinglichen Preisen", sagte Martin Reiter, Head of Europe bei Wayfair. "Ausgewähltes, persönliches Design muss nicht teuer oder schwer zu finden sein. Die Einführung einer stilorientierten Marke wie Hykkon macht es unseren Kunden noch leichter ihr Lieblingsprodukt auf unserer Online-Plattform zu finden."

Kunden profitieren nicht nur von der sorgfältigen Auswahl des Hykkon-Sortiments, sondern auch von Wayfairs hervorragendem Netzwerk aus Einkauferlebnis und Lieferservice, das einen einfachen und reibungslosen Bestellvorgang gewährleistet. Dank hochwertiger Produktbilder, präziser Maßangaben und Beschreibungen sowie Produktbewertungen von anderen Kunden macht das Durchstöbern der Hykkon-Kollektion gleich noch mehr Spaß. Die gesamte Kollektion gibt es unter www.wayfair.de/Hykkon zu entdecken.

Über Wayfair

Wayfair ist einer der weltweit größten Online-Anbieter für Home Living. Durch moderne Technologie und Innovationen ermöglicht Wayfair seinen Kunden, aus einer Auswahl von über vierzehn Millionen Artikeln von Möbeln über Wohndeko zu Haushaltswaren und vielem mehr, schnell und einfach genau das zu finden, was sie suchen. Um seine Kunden bei jedem einzelnen Schritt während des Einkaufs zu begeistern, bietet Wayfair einen hervorragenden Service von Inspiration über Produktauswahl bis über die Auslieferung hinaus. Eine auf Produkte aller Größen und Formen ausgerichtete Logistik ermöglicht eine schnelle und bequeme Lieferung.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Boston, USA verfügt über Niederlassungen in Berlin, London und Galway. Wayfair beschäftigt über 14.500 Mitarbeiter, davon mehr als 1.700 in Europa. Bestellen können Kunden in Großbritannien, Deutschland, Kanada und den USA. Wayfair erzielte in den 12 Monaten bis zum 30. Juni 2019 einen Nettoumsatz von 8 Milliarden US-Dollar und ist an der New York Stock Exchange gelistet.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191013005015/de/

Contacts:

Pressekontakt:

Anja Nord

presse@wayfair.com



Investor Relations Kontakt:

Jane Gelfand, 857-315-3270

IR@wayfair.com