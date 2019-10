Wie am Freitag berichtet, verkauft die Metro AG (WKN: BFB001) ihre "gesamte indirekte Beteiligung an Metro China" an den führenden chinesischen Einzelhändler Wumei. Die Transaktion bringt der Metro AG einen Netto-Mittelzufluss von rund 1,0 Milliarde Euro. Zusätzlich wird Metro künftig an der Wumei-Tochter beteiligt sein. In China besitzt Metro mit 96 Wholesale-Märkten fast so viele Standorte wie in Deutschland (103) und Frankreich (98).

Der Großhandelsspezialist aus Düsseldorf steht nach wie vor im Zeichen der Repositionierung seiner Aktivitäten im Bereich des internationalen Großhandels mit Food- und Nonfood-Waren. Nun sollen zusätzlich Sparmaßnahmen eingeleitet werden, worüber Metro Ende September informierte. Die Metro-Gruppe wird durch "einmalige Aufwendungen" zwischen 30 bis 65 Millionen Euro belastet, die wiederum "wiederkehrende Einsparungen" im mittleren zweistelligen Millionenbereich in den Folgejahren ermöglichen sollen.

