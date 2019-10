Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit USA/ China sorgte am Freitag für den deutlichsten Kursanstieg des DAX seit Januar. Er legte um 2,9 Prozent zu und schloss wieder über 12.500 Punkten. Damit stieg der DAX auf den höchsten Stand seit Juli. Marktidee: GBP/USD. Das britische Pfund bewegt sich im Vergleich zum US-Dollar seit dem Jahr 2007 in einem ultralangfristigen Abwärtstrend. Zusätzlicher Belastungsfaktor war in den letzten Jahren außerdem der Brexit. In den vergangenen Tagen meldeten sich allerdings die Bullen zurück. Im Fokus steht jetzt eine wichtige Widerstandszone.