Die Weizenpreise haben am Freitag weiter angezogen und sich nun in den Bereich der Zwischenhochs aus Juli dieses Jahres aufwärts begeben. Dabei beherrscht ein seit Anfang September bestehender Aufwärtstrend das Kursgeschehen innerhalb einer groben Seitwärtskonsolidierung zwischen 440,00 und 538,00 US-Cent. Als Grund für den jüngsten Preisanstieg werden bevorstehende Schneestürme in den Anbaugebieten des mittleren Westens der USA gesehen und könnten die Erntearbeiten vorübergehend zum Stillstand bringen. Darüber hinaus hat der Markt die verspätete Aussaat und den damit einhergehenden Rückstand bei der Pflanzenentwicklung lange Zeit ausgeblendet. Das könnte die Ertragsschätzungen der USDA und anderer Marktbeobachter durchaus noch deutlich unterbieten und damit größere Preissteigerungen bei Mais und Weizen hervorrufen.

Ernteprognosen im Fokus

Aus technischer Sicht wurde mit dem Kurssprung über 500,00 US-Cent seitens der bullischen Marktteilnehmer ein weiterer Meilenstein abgearbeitet und ...

