14.10.2019 - Tele Columbus AG (ISIN: DE000TCAG172) feierte letzte Woche in Leipzig die Einweihung des neuen Rechenzentrums ihres B2B-Geschäftsbereichs PŸUR Business. Das Rechenzentrum in Leipzig-Lindenau bietet auf einer Fläche von 1.400 m2 eine Hochsicherheitsumgebung zur Daten-Verarbeitung und -Speicherung unter deutscher Datenhoheit. Mit der Errichtung des neuen Rechenzentrums unterstützt PŸUR Business seine Kunden zukünftig noch stärker bei den stetig steigenden Anforderungen an Unternehmen hinsichtlich Datensicherheit. Die zur Tele Columbus AG gehörende Tochtergesellschaft HL komm Telekommunikations ...

Den vollständigen Artikel lesen ...