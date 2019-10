Zahlen, Zahlen, Zahlen: China-BIP, ZEW-Index, Industrieproduktion und Berichtssaison

Mit Beginn der neuen Handelswoche brauchen Anleger wieder einen kühlen Kopf. Der Start in die Berichtssaison wird nach den jüngsten Konjunkturdaten mit Spannung erwartet. In Deutschland rückt der ZEW-Index am Dienstag in den Fokus. China veröffentlicht am Freitag BIP-Daten für das dritte Quartal. In den USA schauen Anleger auf die Einzelhandelsumsätze am Mittwoch sowie Zahlen zur Industrieproduktion am Donnerstag.



Montag

Die Woche beginnt mit Chinas Handelsbilanz, um 11 Uhr folgen die Daten zur Industrieproduktion in der Eurozone. In Japan bleiben die Märkte feiertagsbedingt geschlossen, in den USA genießen die Investoren am Anleihemarkt ein verlängertes Wochenende.







Dienstag

Erneut werden Impulse aus China die Stimmung zu Beginn beeinflussen. Veröffentlicht wird der Verbraucher- und Erzeugerpreisindex für September. Die ZEW-Konjunkturerwartungen rücken um 11 Uhr in den Vordergrund, in den USA steht der Empire State Index für Oktober um 14.30 Uhr an. Zudem startet die US-Berichtssaison, erwartet werden unter anderem die Bilanzen von JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup und Wells Fargo.







Mittwoch

In Europa schauen Investoren um 11 Uhr zunächst auf die Entwicklung der Verbraucherpreise sowie die Handelsbilanz der Eurozone. Spannend wird es dann wieder um 14.30 Uhr, wenn in den USA die Einzelhandelsumsätze über die Ticker laufen. Zudem rückt der Konjunkturbericht der Fed (Beige Book) um 20 Uhr in den Fokus. Unternehmensseitig berichten Bank of America, Netflix und IBM über die jüngste Geschäftsentwicklung.







Donnerstag

Auch in Europa beginnt die Berichtssaison mit den Zahlen von Unilever, Nestle und Vivendi. Im Mittelpunkt stehen aber zahlreiche US-Konjunkturdaten. Die Baubeginne und Baugenehmigungen werden wie auch die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe um 14.30 Uhr gemeldet. Es folgen die Zahlen zur Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung um 15.15 Uhr. Der wöchentliche Ölbericht folgt um 17 Uhr. In Brüssel beginnt zudem der EU-Gipfel.







Freitag

Zum Wochenschluss berichten unter anderem Coca-Cola und American Express. Bereits zu Handelsbeginn schauen sich Investoren genau Chinas BIP-Daten für das dritte Quartal an. Veröffentlicht werden auch Zahlen zur Industrieproduktion und zum Einzelhandelsumsatz im September. Der US-Index der Frühindikatoren folgt um 16 Uhr.







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC