flatex Morning-news Öl (Brent): Der Preis für ein Fass Rohöl der Nordsee-Sorte Brent ...

Der Preis für ein Fass Rohöl der Nordsee-Sorte Brent im Dezember-Kontrakt an der Terminbörse ICE konnte bis zum Wochenschluss einen soliden Kurszuwachs verbuchen. Zwar senkte die IEA aufgrund der jüngsten Konjunkturflaue den Ausblick für 2019 und auch 2020 um 0,1 Millionen Fass pro Tag, doch gemäß der Aussagen des OPEC-Generalsekretärs Barkindo werden seitens der OPEC abermalige Förderkürzungen in Betracht gezogen. Der Ölpreis dürfte am Freitag jedoch größtenteils aufgrund neuer geopolitischer Spannungen aufgrund eines Raketenangrifffs auf einen iranischen Tanker und vor allem des Einmarschs türkischer Truppen in Nordsyrien gestiegen sein.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Zwischenhoch des 25. April 2019 bei 71,95 US-Dollar bis zum Verlaufstief des 07. August 2019 bei 55,31 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Die Widerstände kämen bei 61,67/63,63/65,60/68,03 und 71,95 US-Dollar in Betracht. Die Unterstützungen wären bei den Marken von 59,23 und 55,31 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 52,87/51,38/48,94 und 45,01 US-Dollar auszumachen.

