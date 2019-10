flatex Morning-news: Der Deutsche Aktienindex konnte am Freitag einen hohen Kursgewinn ...

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex konnte am Freitag einen hohen Kursgewinn einfahren. Via Xetra schoss der deutsche Leitindex um 2,86 Prozent gen Norden und ging mit 12.511,65 Punkten ins Wochenende. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug recht hohe 4,64 Mrd. Euro. Die Kurstafel in Europa färbte sich durchweg grün ein, alle umsatzstarken europäischen Indizes konnten durch die Bank kräftig zulegen. Der EuroStoxx50 beendete den Freitag mit einem Kursplus von 2,17 Prozent bei 3.569,92 Zählern. An der Wall Street haussierten die führenden US-Indizes Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500 und setzten ihre massive Erholungsbewegung der letzten Handelstage mit deutlichen Kurszuwächsen fort. Am stärksten konnte der NASDAQ100 hinzugewinnen, der um 1,34 Prozent auf 7.843,87 Punkte stieg. Insgesamt betrachtet zündeten die Aktienmärkte am Freitag gleich den zweifachen Turbo. Auf der einen Seite verstärkten sich die Hoffnungen in Bezug auf eine teilweise Lösung des Handelskonflikts zwischen den USA und China, auf der anderen Seite zeichneten sich erste Fortschritte in Bezug auf die Brexit-Problematik ab. An den globalen Aktienmärkten feierte man nicht nur den von US-Präsident Donald Trump (in Anwesenheit des chinesischen Vize-Premiers Liu He im "Oval Office" des Weißen Hauses in Washington) als erste Phase angekündigten Deal zwischen China und den USA, sondern vor allem auch die zusätzliche Ankündigung, dass die USA auf die für den Dienstag angesetzten Strafzölle mit einem Volumen von 250 Milliarden US-Dollar auf chinesische Waren verzichten. Trotz aller Vorfreude muss aber auch gesagt sein, dass diese Strafzölle möglicherweise auch nur auf Eis gelegt sein könnten und vor allem noch keine Dokumente vorliegen. Soll heißen: Ein Deal liegt noch nicht schriftlich vor. Einen Erfolg war dem US-Präsidenten nach dem politischen Druck der letzten Wochen in Sachen Amtsenthebungsverfahren aber wichtig und so konnte er vor allem für die US-Farmer einen großen Deal verkünden, denn Peking verpflichtet sich, US-Agrargüter im Wert von 50 Milliarden US-Dollar zu erwerben. Die für den 15. Dezember geplanten Strafzölle auf chinesische Waren im Wert von 160 Milliarden US-Dollar sind aber bis dato noch nicht vom Tisch und werden vor allem auf chinesische Smartphones und weitere Importe aus China fällig werden. Fakten werden in Sachen Handelsdeal wohl nicht vor dem Meeting zwischen Trump und Xi auf dem APEC-Gipfel erwartet.

Am Montag werden nicht viele relevanten volkswirtschaftlichen Daten zur Veröffentlichung anstehen, lediglich die August-Industrieproduktion für die Eurozone wird um 11:00 Uhr erwartet. Obendrein bleibt der US-Anleihemarkt aufgrund des US-Feiertags "Columbus Day" geschlossen, an der NASDAQ und an der NYSE wird aber gehandelt.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte wiesen am Morgen kräftige Kursgewinne auf und auch die US-Futures notierten durchweg im grünen Bereich. Die ersten DAX-Indikationen lagen bei 12.480 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex Sprang am Freitag um 2,86 Prozent rasant an und schloss bei 12.511,65 Punkten. Ausgehend vom letzten Zwischenhoch des 01. Oktober 2019 bei 12.497,28 Punkten bis zum jüngsten Verlaufstief des 04. Oktober 2019 bei 11.878,98 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite abzuleiten. Die Widerstände kämen bei den Projektionen von 12.587/12.643/12.734/12.879 und 12.970 Punkten in Betracht. Die Unterstützungen wären bei 12.351/12.261/12.188/12.115 und 12.025 Punkten auszumachen.

