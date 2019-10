FRANKFURT (Dow Jones)--Die DAX-Futures zeigen sich am am Montag im Verlauf des frühen Handels knapp behauptet. Der Dezember-Kontrakt gibt gegen 8.10 Uhr geringfügig um 13 auf 12.454,5 Punkte nach. In den Handel gegangen war er mit 12.470,5. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.498,5 und das Tagestief bei 12.443,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher knapp 3.100 Kontrakte.

Im Blick steht weiterhin der Widerstand bei 12.500 Punkten. Sollte der Future ihn herausnehmen, könnte er zunächst das Jahreshoch bei 12.650 Punkten testen, heißt es am Markt. Eine erste Unterstützung wird bei 12.150 Punkten ausgemacht.

DJG/hru/raz

(END) Dow Jones Newswires

October 14, 2019 02:16 ET (06:16 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.