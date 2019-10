FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert am Montag im Verlauf des frühen Handels freundlich. Gegen 8.15 Uhr gewinnt er 33 Ticks auf 172,77 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 172,38 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 172,83, das -tief bei 172,32 Prozent. Umgesetzt wurden bisher knapp 18.600 Kontrakte.

Die Helaba spricht trotz der freundlichen Tendenz von Risiken. So fielen MACD und Stochastic unterhalb ihrer Signallinien und das Kursmomentum liege im negativen Bereich. Eine erste Haltemarke sieht das Haus an der 100-Tagelinie um 172,27. Darunter biete die Marke bei 171,71 weiteren Halt. Kurserholungen träfen bei 173,30 und an der 21-Tagelinie bei 173,77 auf Widerstände.

Aus fundamentaler Sicht steht weiterhin die Suche nach Lösungen im Handelsstreit und beim Brexit im Blick.

DJG/hru/raz

(END) Dow Jones Newswires

October 14, 2019 02:19 ET (06:19 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.