Nur wenige schaffen es, mit ihren Produkten dem Markt einen Stempel aufzudrücken. Drägerwerk gehört dazu: Noch heute werden in den USA Mitarbeiter des Rettungswesens im Bergbau auf Grund der Atemschutzgeräte der Drägerwerke als "Drägermen" bezeichnet.Dabei ist der Konzern mit weltweit über 14 000 Mitarbeitern inzwischen neben der Sicherheits- auch noch in der Medizintechnik unterwegs. Zu den Atemschutzgeräten und Gasmesssystemen kommen inzwischen auch Beatmungsgeräte und Systeme zur Patientenüberwachung. Alles grundsolide und sehr stabile Bereiche. Doch die an der Börse notierten Vorzüge (46,20 Euro; DE0005550636) sind in den vergangenen fünf Jahren von 123,70 auf ...

