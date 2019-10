Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat LafargeHolcim vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 59 Franken belassen. Er habe wegen Wechselkurseffekten seine Gewinnschätzungen für den Baustoffekonzern gesenkt, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zum dennoch unveränderten Kursziel verwies er darauf, dass er den Bewertungszeitraum um ein Jahr nach vorn auf 2021 verschoben habe./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2019 / 17:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2019-10-14/09:15

ISIN: CH0012214059