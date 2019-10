Zwischen Hoffen und Bangen blicken Anleger auf die Entwicklungen im Handelsstreit zwischen China und den USA, und auf die Brexit-Verhandlungen.

Zum Start der neuen Handelswoche gelingt es dem Dax zunächst nicht, an den Aufwärtstrend der letzten Woche anzuknüpfen. Zu Handelsbeginn liegt der Deutsche Leitindex 0,39 Prozent im Minus bei 12.468 Punkten. Am Freitag schloss der Dax 2,86 Prozent höher bei 12.511 Punkten und 347 Zähler über dem Vortagsniveau. Auch für den Euro Stoxx 50 ging es um 2,17 Prozent bergauf - das beste Tagesergebnis seit zwei Monaten.

Vielversprechende Entwicklungen in den beiden Dauerkrisen Zollstreit und Brexit hatten für gute Stimmung am deutschen Markt gesorgt. US-Präsident Donald Trump hatte ein Teilabkommen mit China in dem seit mehr als einem Jahr andauernden Handelskrieg verkündet. Die "Phase eins" eines umfassenderen Abkommens beinhalte unter anderem die Themen geistiges Eigentum, Finanzdienstleistungen und Agrarprodukte, sagte Trump am Freitag bei einem Treffen mit dem chinesischen Vize-Premierminister Liu He im Weißen Haus.

Anlegern an der Wall Street reichte das jedoch nicht. Der Dow Jones gelangte zwar zeitweise in die Reichweite des im Juli markierten Rekordstandes von 27.398 Zählern. Doch zum Handelsschluss blieb es bei einem Kursgewinn von 1,21 Prozent bei 26.?816,59 Punkten.

Und auch die chinesische Wirtschaft leidet. Chinas Außenhandel hat sich im September schwächer entwickelt als erwartet. Die Exporte der zweitgrößten Volkswirtschaft fielen im Vergleich zum September des Vorjahres um 3,2 Prozent.

Nach Reuters-Berechnungen ...

