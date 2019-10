Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Saint-Gobain vor Quartalszahlen von 43 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe an seinen Gewinnschätzungen für den Baustoffekonzern fast nichts geändert und traue der Aktie innerhalb des Sektors das höchste Aufwärtspotenzial zu, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zum neuen Kursziel verwies er auch darauf, dass er den Bewertungszeitraum um ein Jahr nach vorn auf 2021 verschoben habe./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2019 / 17:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2019-10-14/09:22

ISIN: FR0000125007