LONDON (Dow Jones)--Die britische Cybersecurity-Gruppe Sophos willigt in eine Übernahme durch Surf Buyer ein. In der Transaktion wird Sophos insgesamt mit 3,82 Milliarden US-Dollar bewertet. Der Käufer Surf Buyer Ltd. gehört Fonds, die durch den US-Private-Equity-Investor Thomas Bravo LLC verwaltet werden. Die Aktien von Sophos stiegen nach der Ankündigung im frühen Handel um 37 Prozent auf 584,2 Pence.

Bei der Transaktion soll jeder Aktionär der Sophos Group PLC je Aktie 7,40 Dollar oder 583 Pence erhalten, wie beide Unternehmen mitteilten. Dies wäre eine Prämie von 37 Prozent auf den Sophos-Schlusskurs vom Freitag. Die Transaktion impliziert laut Mitteilung einen Enterprise Value für Sophos von 3,95 Milliarden Dollar. Für Thomas Bravo sei der Kauf eine attraktive Gelegenheit, seine Präsenz im Cybersecurity-Markt zu verstärken.

Das Sophos-Management wolle die Übernahme einstimmig unterstützen, da es die Konditionen als "fair und angemessen" ansehe, teilte Sophos mit. "Mit Thomas Bravo als Eigentümer erwarten wir, dass Sophos seine Entwicklung und Marktführerschaft für Cybersecurity der nächsten Generation beschleunigen wird", so Sophos-Chairman Peter Gyenes.

October 14, 2019 03:16 ET (07:16 GMT)

