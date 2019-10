Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte starten etwas leichter in die neue Woche. Der DAX fällt kurz nach der Eröffnung um 0,4 Prozent auf 12.460 Punkte und der Euro-Stoxx-50 gibt um ein halbes Prozent auf 3.552 Punkte nach. Marktteilnehmer sprechen von einer Verschnaufpause nach dem Rally-Schub vom Freitag. "Die Anleger atmen durch und bewerten die aktuelle Situation", sagt Thomas Altmann von QC Partners.

Richtungsweisend für die Tendenz an den Börsen könnte der Verlauf der Berichtssaison zum dritten Quartal werden, wie Vermögensverwalter Altmann sagt. Sie werde auch zeigen, wie tiefe Spuren der Handelskonflikt und das niedrigere Wachstum bereits in den Bilanzen hinterlassen haben. "Die Erwartungen an die Unternehmenszahlen sind schon relativ niedrig, deshalb besteht von dieser Seite aus durchaus Potenzial für positive Überraschungen", meint dagegen Milan Cutkovic, Marktanalyst bei AxiTrader.

Über den Tag hinaus bleibt die Oberseite im Blick: Das Sentiment habe sich deutlich verbessert und damit dürfte der Euro-Stoxx-50 das Jahreshoch bei 3.590 Punkten in den kommenden Wochen weiter attackieren, so technisch orientierte Marktanalysten.

Im US-chinesischen Handelsstreit stehen die Zeichen auf Entspannung, auch wenn beide Länder unterschiedliche Einschätzungen zum Stand der Dinge haben: US-Präsident Donald Trump spricht von einer partiellen Einigung, während China lediglich von Fortschritten spricht. Wichtig für die Märkte ist aber vor allem, dass die USA auf neue Zollerhöhungen in der kommenden Woche verzichten werden.

Daneben steht weiter die Entwicklung um den Brexit im Blick. "Es bleibt noch viel Arbeit zu tun", hieß es von der EU-Kommission zwar am Sonntagabend. Allerdings halten Marktteilnehmer einen harten Brexit Ende Oktober nach der jüngsten Annäherung für sehr unwahrscheinlich. Nach dem Anstieg vom Freitag gibt das Pfund am Morgen wieder etwas nach.

Banken und Rohstoff-Aktien an der Verliererspitze

In Europa führen die Aktien der Banken und der Rohstoff-Konzerne den Abschwung an. Im DAX geben Covestro 1,6 Prozent ab und FMC 1,7 Prozent. Lufthansa liegen mit einem Minus von 1,8 Prozent auf 14,50 Euro an der Spitze der DAX-Verlierer, Mainfirst hat das Kursziel auf 14,50 von 15 Euro gesenkt. Im MDAX fallen Fraport um 1 Prozent. Besonders das Cargo-Geschäft bei Fraport leidet zunehmend unter dem schwächeren Welthandel.

Daimler fallen mit einem Rückruf-Bescheid um 1,1 Prozent. Das Kraftfahrtbundesamt verlangt den Rückruf von mehreren hunderttausend Fahrzeugen mit einem bestimmtem Dieselmotor der Abgasnorm Euro 5. Der Daimler-Konzern kündigte an, er werde Widerspruch einlegen, will aber auch "vollumfänglich" mit der Behörde kooperieren.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.551,97 -0,50 -17,95 18,34 Stoxx-50 3.211,65 -0,55 -17,78 16,36 DAX 12.447,63 -0,51 -64,02 17,89 MDAX 25.515,69 -0,44 -111,87 18,19 TecDAX 2.799,36 -0,10 -2,90 14,25 SDAX 11.088,20 -0,45 -50,37 16,61 FTSE 7.215,70 -0,43 -31,38 7,71 CAC 5.632,73 -0,58 -32,74 19,07 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,48 -1,05 -0,72 US-Zehnjahresrendite 1,73 -1,33 -0,95 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:08 Fr, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1015 -0,18% 1,1029 1,1047 -3,9% EUR/JPY 119,24 -0,30% 119,41 119,82 -5,2% EUR/CHF 1,0977 -0,28% 1,0984 1,1019 -2,5% EUR/GBP 0,8753 +0,25% 0,8755 0,8709 -2,7% USD/JPY 108,25 -0,12% 108,27 108,46 -1,3% GBP/USD 1,2585 -0,41% 1,2597 1,2685 -1,4% USD/CNH (Offshore) 7,0647 -0,30% 7,0609 7,0822 +2,9% Bitcoin BTC/USD 8.298,50 +0,66% 8.318,00 8.323,50 +123,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,08 54,70 -1,1% -0,62 +12,2% Brent/ICE 59,84 60,51 -1,1% -0,67 +7,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.488,28 1.488,28 0% 0 +16,0% Silber (Spot) 17,60 17,56 +0,2% +0,04 +13,6% Platin (Spot) 891,50 896,35 -0,5% -4,85 +11,9% Kupfer-Future 2,62 2,63 -0,4% -0,01 -1,1% ===

