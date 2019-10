Wien (www.anleihencheck.de) - Vergangenen Montag äußerte sich die Ratingagentur zu den MREL-Emissionsvolumina der portugiesischen Banken (Banco BPI, BCP, Montepio Geral, CGD, Santander Totta, Novo Banco), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Diese hätten in den vergangenen Jahren solide Fortschritte bei der Reduktion der notleidenden Kredite gemacht, aber würden weiterhin von der Kostenseite und bei der Profitabilität unter Druck bleiben. Vordergründig verantwortlich dafür seien, so Fitch, der Zinsausblick, eine abgeschwächte Kreditnachfrage sowie der verstärkte Wettbewerb im Land. Fitch rechne mit MREL-Emissionen im Volumen von EUR 7 bis 9 Mrd. in den kommenden Jahren. Die Volumina sollten sowohl mit Senior Non-Preferred als auch Senior Preferred Emission verarbeitet werden. (News vom 10.10.2019) (14.10.2019/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...