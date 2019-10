Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit der fünfjährigen BTP 2,1% Juli 2026 erzielten die Anleger am Freitag vergangene Woche eine durchschnittliche Zuteilungsrendite von 0,6%, so die Analysten der Helaba.Heute bleibe der Emissionskalender leer. Im Laufe der Woche würden die Schatzämter in Frankreich, Spanien und Großbritannien sowie die deutsche Finanzagentur Anleihen versteigern. Die Kursverluste kurzfristiger Bundeswertpapiere hätten in den letzten Tagen zu einem Anstieg der Rendite geführt. Die zweijährige Benchmarkanleihe rentiere aktuell auf einem Niveau von rund -0,70%. Auch in den USA seien die Renditen gestiegen. Das Renditeniveau der 2J-Benchmarkanleihe liege aktuell bei 1,61%. (14.10.2019/alc/a/a) ...

