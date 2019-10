RohrbachSchweiz (ots) - Mitten auf dem Land und doch an einer zentralen Verkehrsachse gelegen, wird am 17.10.2019 in Rohrbach die erste öffentliche 22 kW-Ladestation für Elektroautos in Betrieb genommen.



Die öffentliche Ladestation befindet sich am Standort der ehemaligen Käserei, direkt neben einem Geschenk- und Esoterik-Laden sowie in unmittelbarer Nähe von Restaurants und weiteren lokalen Einkaufsmöglichkeiten.



Die Ladestation ist Tag und Nacht (24/7) öffentlich zugänglich und stellt damit einen wichtigen Meilenstein zur Erschliessung des Oberaargaus mit Elektro-Ladestationen dar. Auf der Achse Langenthal - Huttwil - Willisau - Sursee verkehren pro Jahr rund 10 Millionen Autos. Ein möglichst flächendeckendes Netz an Ladestationen auf dieser zentralen Verkehrsachse ist somit eine Voraussetzung, um die Klimaziele bezüglich Elektroautos zu erreichen.



Die Ladestation in Rohrbach wird von Green Motion zur Verfügung gestellt und ins evpass-Netz eingebunden.



Die Zusammenarbeit entstand auf Initiative der Duftoase, welche in der ehemaligen Käserei Laden, Lager und Produktionsstätte eingerichtet hat und den Parkplatz auf ihrem Grundstück kostenlos zur Verfügung stellt. Gleichzeitig mit der Inbetriebnahme der Ladestation eröffnet die Duftoase eine neue Ausstellung im Haus der Sinne auf zwei Etagen sowie einem Roulotte.



Beim Eröffnungswettbewerb duftoase.ch/info (https://www.duftoase.ch/info) kann ein Tesla für einen Tag gewonnen werden. Ausserdem offeriert die Duftoase während den Öffnungszeiten Gratis-WLAN und ein Getränk für jede Aufladung sowie einen warmen Platz am Bistro-Tisch im Geschäft.



Die von Green Motion SA produzierten Ladestationen werden vollständig in der Schweiz entwickelt und von Menschen mit Behinderungen montiert. g.sermier@mediaimpact.ch



Duftoase ist eine eingetragene Marke der CT Ipex GmbH, welche seit 1989 Produkte für Seele & Sinne via duftoase.ch (https://www.duftoase.ch/), Laden und Wiederverkäufer vertreibt.



Dr. Beat D. Wyser, 079 334 30 50,gl@duftoase.ch



