Die Wiener Börse hat sich am Montag im Frühhandelschwächer präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 2.984,18Punkten nach 3.005,64 Einheiten am Freitag errechnet, das ist einMinus von 21,46 Punkten bzw. 0,71 Prozent.Nach dem sehr starken Freitag ging es nun am heimischenAktienmarkt wieder abwärts. Das europäische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...