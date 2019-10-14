Anzeige
Mehr »
Lynx Broker
Login
Montag, 14.10.2019 Börsentäglich über 12.000 News von 613 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A12DDL ISIN: CA74734T1049 Ticker-Symbol: 8PY 
Tradegate
09.10.19
21:32 Uhr
0,420 Euro
+0,048
+12,90 %
Branche
Dienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
PYROGENESIS CANADA INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
PYROGENESIS CANADA INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,338
0,344
09:03
0,350
0,450
08:00
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
PYROGENESIS CANADA
PYROGENESIS CANADA INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
PYROGENESIS CANADA INC0,420+12,90 %