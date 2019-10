Leobendorf (ots) - Croma-Pharma GmbH (Croma) ist bestrebt sein ästhetisches Portfolio kontinuierlich zu harmonisieren und dem Erscheinungsbild der Dachmarke Croma anzupassen. Im Zuge der Profilschärfung seines Portfolios ist Croma daher stolz sein eigenes Verpackungsdesign für das Arthrex ACP®-Doppelspritzensystem zu präsentieren. Croma und Arthrex arbeiten bereits seit April 2017 erfolgreich zusammen und seitdem ist die personalisierte Zelltherapie mit der Arthrex ACP® Doppelspritze ein Teil der Croma-Produktfamilie und wird für ästhetische Anwendungen von Croma exklusiv in 9 europäischen Ländern vertrieben.



Über Arthrex ACP®



Das Arthrex ACP® Doppelspritzensystem bildet die Grundlage für die personalisierte Zelltherapie von Arthrex. Es ermöglicht die geschlossene, schnelle und einfache Produktion von plättchenreichem Plasma (PRP), das die körpereigenen Heilungs- und Regenerationsprozesse anregt und nutzt. Die medizinische Wirkung von PRP beruht auf einer Vielzahl von Wachstumsfaktoren und Signalmolekülen die von Blutplättchen freigegeben werden und sich im Plasma anreichern. Es werden keine synthetischen Trenngele oder Antikoagulanzien verwendet, da das PRP in einem rein physikalischen Prozess von den anderen Blutbestandteilen getrennt wird. Die innovative Arthrex ACP®-Doppelspritze ermöglicht die einfache Herstellung von klinisch evaluiertem und erprobtem PRP, ohne Kompromisse bei Sicherheit und Qualität eingehen zu müssen.



Über Arthrex GmbH



Mit Produkten wie der Arthrex ACP®-Doppelspritze ist Arthrex seit 1981 eines der weltweit führenden Unternehmen auf dem Gebiet der Biotechnologie. Die Arthrex ACP®-Doppelspritze ist seit 2007 eine Erfolgsgeschichte. Millionen von Arthrex ACP®-Doppelspritzen wurden bereits hergestellt und von Ärzten auf der ganzen Welt eingesetzt. Croma ist stets höchsten Qualitätsstandards verpflichtet und Arthrex für seine qualitativ hochwertigen Produkte, besten Support und Zuverlässigkeit bekannt, sodass eine enge erfolgreiche Zusammenarbeit die logische Konsequenz darstellte.



Über Croma-Pharma GmbH



Die Croma-Pharma GmbH (Croma) wurde 1976 gegründet und ist ein österreichisches Familienunternehmen, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb innovativer Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Ästhetische Medizin, Augenheilkunde und Orthopädie spezialisiert hat. Croma betreibt derzeit 12 internationale Niederlassungen und vertreibt seine Produkte in mehr als 70 Ländern. Innerhalb seines weltweiten Vertriebsnetzes konzentriert sich Croma mit eigenen Produkten auf minimal-invasive ästhetische Medizin. Neben einer breiten Palette von HA-Fillern aus der eigenen Produktion vertreibt Croma in seinen strategischen Kernmärkten PDO-Lifting-Fäden, ein PRP-System (Platelet Rich Plasma) und eine personalisierte Hautpflegetechnologie.



