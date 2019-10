München (ots) - Ende vergangener Woche haben 146 Bierexperten die 2.483 verschiedenen Biere aus 47 Ländern verkostet, die 2019 beim weltgrößten Bierwettbewerb des Jahres, dem European Beer Star, eingereicht worden waren.



Wer Gold, Silber oder Bronze in den 67 Kategorien (Bierstilen) erhält, wird bei der Siegerehrung am 13. November auf der BrauBeviale in Nürnberg bekannt gegeben.



