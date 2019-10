INDUS Holding AG: Anpassung der Ergebnisprognose für 2019 DGAP-Ad-hoc: INDUS Holding AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung INDUS Holding AG: Anpassung der Ergebnisprognose für 2019 14.10.2019 / 10:48 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Schlagworte: Prognoseänderung Anpassung der Ergebnisprognose für 2019 Bergisch Gladbach, 14. Oktober 2019 - Weitere unerwartete Belastungen im Segment Fahrzeugtechnik erfordern, dass die INDUS Holding AG die am 8. August 2019 veröffentlichte Ergebnisprognose anpassen muss. Folgende Faktoren führen zu dieser Einschätzung: - Die Umsätze im Segment Fahrzeugtechnik sinken seit August auf breiter Front gegenüber dem Vorjahr um rund zwanzig Prozent. - Die Restrukturierungsaufwände im Segment Fahrzeugtechnik werden sich bis zum Jahresende deutlich erhöhen. - Die Insolvenz eines nordirischen Kunden und der Marktaustritt eines türkischen Kunden im Bereich der Klimatechnik für Busse führen zu einmaligen Sonderbelastungen im Segment Fahrzeugtechnik. Unter der Annahme, dass sich der unerwartet deutliche Umsatzrückgang im Segment Fahrzeugtechnik bis zum Jahresende fortsetzen wird, erwartet INDUS nunmehr im Konzern für das Gesamtjahr 2019 ein operatives Ergebnis (EBIT) im Bereich zwischen 129 bis 135 Mio. Euro, statt wie bisher zwischen 152 und 158 Mio. Euro. Dabei ist der zwischenzeitlich vereinnahmte Ergebnisbeitrag aus dem Verkauf einer Minderheitsbeteiligung in Höhe von 16,5 Mio. Euro (wie in der Ad-hoc-Meldung vom 23. Juli 2019 mitgeteilt) berücksichtigt. Die Zusammensetzung des EBIT entspricht der Darstellung auf Seite 12 des Zwischenberichts H1 2019 der INDUS Holding AG. Kontakt: Mandy Lange & Julia Pschribülla Öffentlichkeitsarbeit & Investor Relations INDUS Holding AG Kölner Straße 32 51429 Bergisch Gladbach Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-31 Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-66 E-Mail presse@indus.de E-Mail investor.relations@indus.de www.indus.de 14.10.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: INDUS Holding AG Kölner Straße 32 51429 Bergisch Gladbach Deutschland Telefon: +49 (0)2204 40 00-0 Fax: +49 (0)2204 40 00-20 E-Mail: indus@indus.de Internet: www.indus.de ISIN: DE0006200108 WKN: 620010 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 889521 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 889521 14.10.2019 CET/CEST ISIN DE0006200108 AXC0069 2019-10-14/10:49