Die Analysten von GBC stufen Eyemaxx weiterhin mit Kaufen und Kursziel 21,70 Euro ein. Das Unternehmen verfüge über einen ausreichenden Liquiditätsbestand für die anstehende Rückzahlung der auslaufenden Wandelschuldverschreibungen und der Unternehmensanleihe 2014/2020. Insbesondere die Rückführung der mit einem hohen Kupon in Höhe von 8,0 % ausgestatteten Unternehmensanleihe werde insgesamt zu einer Verbesserung der Finanzierungskonditionen führen, so die Analysten. Parallel dazu sollte der Ausbau der Geschäftstätigkeit, wie in den vergangenen Berichtsperioden, auf Basis der derzeit umfangreichen Projektpipeline in Höhe von 855 Mio. Euro fortgesetzt werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...