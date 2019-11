Die Berenberg Bank hat ihre Kaufempfehlung ("Buy") für die Aktien der OMV bestätigt. Der heimische Öl- und Gaskonzern hatte am Mittwoch Geschäftszahlen für das dritte Quartal veröffentlicht. Das Kursziel bleibt ebenfalls unverändert und liegt damit nach wie vor bei 60,00 Euro.

Somit sehen die Berenberg-Analysten Ilkin Karimli, Henry Tarr und Jason Turner durchaus noch nennenswertes Kurspotenzial, denn am Freitagvormittag wurden die OMV-Titel an der Wiener Börse zuletzt mit 52,22 Euro gehandelt. "Die starke operative Performance setzt sich fort", kommentieren die Analysten in der Studie vom Donnerstag die jüngsten Geschäftszahlen. Für das vierte Quartal rechnen sie mit einem "weiteren starken Ergebnis".

Wie auch schon in früheren Studien betonen die Berenberg-Analysten, dass ihrer Ansicht nach nun vor allem die Entwicklung der Dividende wichtig werde: Hier gebe es viel Spielraum nach oben. Das OMV-Management habe bereits angekündigt, künftig einen Schwerpunkt auf die Ausschüttungen zu legen. Eine Dividendenerhöhung sei ein entscheidender Katalysator für die Aktie.

Die aktuellen Dividendenschätzungen der Berenberg-Analysten liegen bei 2,47 Euro (2019), bei 2,68 Euro (2020) und bei 2,79 Euro (2021). Beim bereinigten Gewinn pro Aktie prognostizieren sie 5,21 Euro für das laufende Geschäftsjahr 2019 sowie 4,88 Euro (2020) und 5,22 Euro (2021) für die beiden Folgejahre.

