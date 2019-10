Erfurt (ots) - Wie glücklich man mit einem ganz ungleichen Freund werden kann, zeigt KiKA ab dem 17. Oktober in den liebevoll animierten Abenteuern des Bären Ernest und der Maus Celestine. Die neue Serie "Ernest & Celestine" (ZDF) läuft täglich um 18:35 Uhr.



Seit die liebenswerte kleine Maus Celestine dem brummigen Bären Ernest begegnet ist, sind sie Freunde fürs Leben. Sie leben am Rand einer Kleinstadt. Ernest liebt die Musik und spielt leidenschaftlich gerne Geige. Er verdient sein Geld als Straßenmusiker. Die kluge aufgeweckte Celestine malt am liebsten den ganzen Tag und tanzt durch die Gegend. Wenn sie auch kaum Geld haben, teilen die beiden Freud und Leid, lachen oft zusammen und sind immer füreinander da. Nur die neugierige Nachbarin Madame Tulipe kann manchmal ganz schön nerven, weil sie immer etwas zu meckern hat.



"Ernest & Celestine" beruht auf der Kinderbuchreihe der belgischen Schriftstellerin und Illustratorin Gabrielle Vincent. Die Reihe ist in Deutschland unter dem Titel "Mimi und Brumm" erschienen. Der gleichnamige französische Zeichentrickfilm aus dem Jahr 2012 wurde mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem César für den Besten Animationsfilm 2013, und war im Jahr 2014 als bester Animationsfilm für den Oscar® nominiert. Die 26-teilige französische Animationsserie schließt inhaltlich und künstlerisch an den Spielfilm an.



"Ernest & Celestine" (ZDF), ab 17. Oktober täglich um 18:35 Uhr bei KiKA, ist eine Produktion von Folivari Mélusine Productions gemeinsam mit SO-Nord, RTBF, OUFtivi. Nach Ausstrahlung sind die Folgen im KiKA-Player abrufbar. Die zuständige Redakteurin beim ZDF ist Jutta Trauer.



Weitere Informationen finden Sie auf www.kika-presse.de. Für registrierte Nutzer*innen steht im Bereich "Presse Plus" eine Folge zur Ansicht bereit.



