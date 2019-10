Wien (www.anleihencheck.de) - Der starke Rückgang der Fremdkapitalkosten veranlasste zuletzt russische Banken nachrangige Papiere zu emittieren, die vom Markt gut angenommen wurden, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Am letzten Septembertag habe die drittgrößte private Kreditgeberin des Landes, die Sovcombank (Ba2/BB/BB+), ihre Debüt Tier 2 Anleihe mit einer Laufzeit von 10,5 Jahren (NC5,5J) und einer Rendite von 8% begeben und sich damit ein Volumen von USD 300 Mio. gesichert. Interessanterweise habe die Bank parallel dazu eine weitere internationale Transaktion abgeschlossen, bei der USD 200 Mio. in Form eines syndizierten Kredits bei einer Gruppe ausländischer Gläubiger aufgenommen worden seien. Neben dem Newcomer habe die Alfa-Bank (Ba1/BB+/BB+pos) in der vergangenen Woche ihre internationale Investorenbasis bestätigt, die eine ähnliche USD 400 Mio. Tier 2 Anleihe (10,5NC5,5) einer Rendite von 5,95% platziert habe. Das Primärmarktumfeld sei nach wie vor gut, um nach neuen Emittenten Ausschau zu halten. (News vom 10.10.2019) (14.10.2019/alc/n/a) ...

