Wien (www.anleihencheck.de) - Mit der seit Juni zweitstärksten Emissionswoche (EUR 38 Mrd.) war auch am Freitag eine durchaus rege Emissionstätigkeit zu verzeichnen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Einerseits Nexi Capital, die eine ursprünglich als Dualtranche-Emission geplante Anleihe im Volumen von EUR 825 Mio. auf die fünfjährige Laufzeit bei einer Rendite von 1,75% (erwartete Ratings: Ba3/BB-/BB) beschränkt habe. Die ersten Preisindikationen hierfür seien zuvor im Bereich von 2% (5NCL) und 2,5% (8NCL) veröffentlicht worden. Andererseits OCI N.V., die das Volumen der beiden EUR/USD Tranchen (5NC2, erwartete Ratings: Ba3/BB/BB) um EUR 200 Mio. (in Summe EUR 700 Mio.) und USD 100 Mio. (in Summe USD 600 Mio.) erhöht habe. Die EUR Tranche sei bei einer Rendite von 3,125% emittiert worden, nachdem der Buchbildungsprozess bei einer indikativen Rendite von 3,25% gestartet sei. Des Weiteren sei die EUR Tranche der EUR/USD Emission (B2/B/B+) von EG Group (EUR 700 Mio.) bei einer Rendite von 6,25% begeben worden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...