Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - In den USA ist die Konsumlaune wieder zurückgekehrt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Der Index zum Konsumentenvertrauen der University of Michigan sei in der vorläufigen Erhebung für Oktober auf 96,0 Punkte hochgeschnellt (September: 93,2). Damit habe das Ergebnis die Markterwartungen (92,0 Punkte) deutlich übertroffen und so die ohnehin schon euphorische Stimmung an den Finanzmärkten am Freitag zusätzlich angeheizt. (14.10.2019/alc/a/a) ...

