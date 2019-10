Guten Morgen,die Märkte haben vernommen was sie vernehmen wollten: Entspannung! Mit dem offensichtlichen ersten "Deal" zwischen den USA und Peking bestätigt sich was wir immer an dieser Stelle betont hatten: unter dem Strich sind alle Parteien an einer Lösung interessiert nur der Ton missfällt den Beobachtern und dem Markt. Aber mit dem Ergebnis des letzten Treffens kann es sich leben lassen denn er zeigt: wenn der Wille und der Druck da ist, geht es voran.Eines muss man Trump aber lassen: er ist geschickt im Umgang mit Krisensituationen. Uns Europäern mag der Stil abstossen, aber aus Sicht der USA erreicht Trump viele seiner Ziele. Wir sind keine Befürworter seiner Art, aber wir sind fair: die USA punkten derzeit an vielen Stellen und in ihrem Interesse.

